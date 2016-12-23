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Emet Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu’nun E-twinning Projesi Kabul Edildi

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Emet Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu’nun E-twinning Projesi Kabul Edildi
Kütahya'nın Emet ilçesi Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulunun "Dinimi İngilizce Öğreniyorum " isimli e-twinning projesinin kabul edildiği bildirildi

Kütahya'nın Emet ilçesi Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulunun "Dinimi İngilizce Öğreniyorum " isimli e-twinning projesinin kabul edildiği bildirildi

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulunca hazırlanarak başvuru yapılan "Dinimi İngilizce Öğreniyorum" adlı eTwinning projesi kabul edildi. Türkiye genelinde 10 İmam Hatip Orta Okuluyla ortak yürütecek proje faaliyetleri 01 Ocak 2017 tarihinde resmen başlayacak ve Nisan 2017 tarihinde Kutlu Doğum Haftasında tüm çalışmaların ilçe genelinde sergilenmesiyle son bulacak.

Projenin okulun eğitim-öğretim faaliyetleri açısından öğrencilere pek çok katkılar sağlayacağını belirten yetkililer, "İmam Hatip Orta Okullarında İngilizce müfredatı diğer orta okullarla aynı olduğu için özellikle Hafızlık eğitimi alan ve amacı İslamiyet'i ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (SAV) öğrenip farklı coğrafyalarda anlatmak olan öğrencilerimiz aldıkları İslami eğitim doğrultusunda dinlerini İngilizce olarak ta öğrenme imkanı bularak bir yabancıya kendi dinini İngilizce anlatabilecek. Almakta oldukları din öğretim programında, öğrenmekte oldukları yabancı dili kullanma imkanı bulacaklar, İngilizceyi öğrenmek ve kullanmak için bir ihtiyaç doğmuş olacak. Böylece İngilizce dersi almakta oldukları din öğretim programında onlar için gerekli hale gelecektir. Bu konuda farkındalık oluşacak ve kendilerini bu alanda da geliştirmeye çalışacaklar. Kendisiyle ortak hedefleri olan akranlarıyla yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurabilecek. Amacı İslam dinini öğrenmek ve anlatmak olan İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerimiz, İslamiyet'i ve Hz. Muhammed'i (SAV) öğrenmekte oldukları ikinci yabancı dil olan İngilizce olarak ta anlatabilecekler ve ihtiyaç duyulan İslami terimlerin İngilizcelerini söyleyebilecekler" dediler.(MA-EFE)

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