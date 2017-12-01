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Emet’in Resimleri Ptt Pullarında

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Emet’in Resimleri Ptt Pullarında
Kütahya'da ilk defa Emet ilçesi resimlerinin yer aldığı PTT pulları, Kütahya PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru tarafından Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya...

Kütahya'da ilk defa Emet ilçesi resimlerinin yer aldığı PTT pulları, Kütahya PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru tarafından Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya teslim edildi.

Emet ilçesi resimlerinin yer aldığı pulları teslim alan Belediye Başkanı Mustafa Koca, köklü bir geçişme sahip olan Posta Teşkilatının 177. yılında ilçelerinin etkin tanıtımı adına pullar bastırıldığını belirterek, "Belediye olarak ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak her etkinliğe imkanlarımız nispetinde destek olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla da bastırdığımız pullar sayesinde ilçemizle alakalı resimlerin tanıtımını yapmayı hedefledik. Belediyemiz posta gönderilerinde bu pulları kullanarak ilçemizin de tanıtımını gerçekleştirmiş olacağız"dedi.

PTT Başmüdürü Özdoğru, Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya verdikleri destek için teşekkür etti.(EFE)

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