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Emet’te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Emet’te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza Emet ilçesi Çökren Mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Aksulu (29) yönetimindeki 43 PD 264 plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü Mehmet Aksulu yaralandı.

Yaralı Aksulu, 112 Acil Servisi ekiplerince Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tadavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MS-EFE)

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