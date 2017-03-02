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Emet’te ’Yalnız Değilsiniz’ Projesi

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Emet’te ’Yalnız Değilsiniz’ Projesi
Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "yalnız değilsiniz" projesi kapsamında hasta ve cenaze evlerine taziye ziyaretlerine devam ediyor.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "yalnız değilsiniz" projesi kapsamında hasta ve cenaze evlerine taziye ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Mustafa Koca sosyal projeler kapsamında yapılan ziyaretlerden halk kadar kendilerinin de memnun olduklarını ifade ederek;" Halkımızın ayağına giderek hem gönüllerini alıyor, hemde belediyemizden taleplerini bizzat dinliyor ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

'Yalnız değilsiniz" projesi kapsamında hasta ziyaretleri, cenaze evlerine taziye ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Koca," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarının sosyal projeler ile gidilmedik yer, girilmedik ev bırakmama talimatları doğrultusunda bir dizi projemizi hayata geçirdik. Halen devam eden projelerimizden "Hoş geldin bebek" ile yeni aramıza katılan yavrularımızı ve ailelerini, "Yalnız değilsiniz" projemiz ile yaşlı, hasta vatandaşlarımıza, kimsesiz vatandaşlarımıza, cenaze evlerimize, engelli ailelerimize sıkça ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimizde gerek belediyemizce gerekse hayırsever vatandaşlarımızca bizlere ulaştırılan yardımlarla da destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca sosyal proje ziyaretlerimizde belediye olarak halkımızın beklentilerini bizzat kendilerinden dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sadece yardımlar için değil, dua ve gönül alma, sorunlarını dinleme adına da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden halkımız kadar bizlerde memnunuz. Vatandaşlarımız için belediye hizmetleri yanında bu tür sosyal projeler ile hayatlarının her anlarında yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Şunu tüm vatandaşlarımıza bir kez daha iletmek isteriz ki Emet belediyesi olarak her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.(EFE)

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