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Emine Erdoğan Suriyeli Kadınları Külliyede Ağırladı

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Emine Erdoğan Suriyeli Kadınları Külliyede Ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da yaşayan Suriyeli kadınları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da yaşayan Suriyeli kadınları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Farklı meslek gruplarından kadınların da katıldığı kabulde Türkiye'nin mülteci politikasını anlatan Emine Erdoğan, "İstiyoruz ki, ülkemizde dünyaya gelen çocukları kayıp bir nesil olmaktan çıkartıp onlara temel eğitimlerini verelim. Gençler üniversite eğitiminden geri kalmasın" dedi.

Mültecilerinin önemli bir bölümünü kadınların oluşturduğuna, bu nedenle geçici barınma merkezlerinde kadınlara yönelik özel düzenlemelerin yapıldığına vurgu yapan Emine Erdoğan, Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasının eşiğinde olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin millet iradesi ile yazdığı kendi özgün hikayesinin bölge ülkelere model olabileceğini söyledi.

Toplantıda öğretmen, doktor, avukat ve diğer meslek gruplarına mensup Suriyeli kadınlar da söz aldı. Sorunlarını ve taleplerini dile getiren kadınlar, Türkiye'ye, Türk halkına, Recep Tayyip Erdoğan'a ve Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Türkçe öğrenmek ve Türkiye'nin bir parçası olmak istediklerini belirten kadınlar, Türkiye'de olmanın umut olduğunu dile getirdi.

Ayrıca mülteci kadınların dile getirdikleri sorunlara Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, YÖK Yönetim Kurulu Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü, İşkur Genel Müdür Vekili, Kızılay Genel Başkanı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü cevap verdi. Milletvekillerinin de katıldığı toplantı sonunda Suriyeli kadınlar Emine Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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