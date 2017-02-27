Yıldız Sarayı Müzesi kataloğu tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ne yazık ki Abdülhamit Han'ın...

Yıldız Sarayı Müzesi kataloğu tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ne yazık ki Abdülhamit Han'ın mirasının kıymeti yeterince anlaşılmamış ve tasfiye edilmiştir. Neyse ki bugün devletimizin ilgili organları bu mirasın toparlanarak bir araya getirilmesine öncülük etmiştir" dedi.

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı Çit Kasrı'nda Yıldız Sarayı Müzesi kataloğu tanıtım programı düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kent protokolü ile çok sayıda koleksiyoner ve sanatsever katıldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, Sultan Abdulhamit Han'ın 33 yıl boyunca hükümdarlık sürdüğünü belirterek, "İmparatorluk coğrafyasının dört bir yanında inşaa ettirdiği eserler onun feraset ve basiretini göstermektedir. O aynı zamanda sanata, kültüre ve hatta zanaata olan merakıyla imparatorluk tarihinde çok müstesna bir yer etmiştir. Yıldız Sarayı kompleksi içindeki marangozhane, kütüphane, güzel sanatlar binası, silahhane, fotoğrafhane, eczane ve seralar onun rafine zevklerinin en somut nişaneleridir. Henüz o dönemde müzeciliğin bir devlet hafızası oluşturmaktaki gücünü fark etmiş, geçmişle gelecek arasında bağ kurmuştur. Fakat ne yazık ki mirasının kıymeti yeterince anlaşılmamış ve tasfiye edilmiştir" dedi.

Katalogdaki her bir ürünün tarihi bir kaynak hükmünde olduğunu kaydeden Erdoğan'ın "Neyse ki bugün devletimizin ilgili organları bu mirasın toparlanarak bir araya getirilmesine öncü etmiştir. Her biri tarihi kaynak hükmünde olan bu eserleri kendi orijinal mekanlarına döndürülmesi takdire şayan bir çabanın ürünüdür. Öte yandan Sultan Abdulhamit Han'ı daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak Yıldız Sarayı müze koleksiyonun bir katalogda toplanması kayıt tutmaya meraklı bir sultanın mirası adına son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Tambi Cimuk'un müziğinin Türkiye ve Suriye arasında dostluk köprüsü oluşturmasını umuyorum"

"Bugün burada bir başka etkinliğe de şahitlik edeceğiz" diyen Erdoğan, "Evlatların müzikle uğraşmasına farklı musiki türlerinin inceliklerine hakim olunmasını isteyen Sultan 2'inci Abdülhamit'in mekanında bir müzik dinletisiyle ruhlarımız şifa bulacak. Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz arasında özel bir yeri olan Tambi Cimuk'u dinleyeceğiz. Ne mutlu ki ülkemiz onun gibi kabiliyetli bir genci kazandı ve vatandaşlık hakkı kazandı. Onu ülkemize kazandıran iyi yüreklileri kutluyorum. Tambi Cimuk'un müziğinin Türkiye ve Suriye halkları arasında dostluk köprüsü olmasını umuyorum" şeklinde konuştu.

"Sultan 2'inci Abdulhamit Han'ın obje koleksiyonlarını ilgililere ulaştırdık"

Yıldız Saray Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Karahan Uslu ise Yıldız Sarayı Müzesinin sanat koleksiyonlarını ve Sultan 2'inci Abdülhamit Han'ın bizzat el emeğinin eseri olan obje koleksiyonlarını seçkin bir yayın bünyesinde ilgililere ulaştırdıklarını belirterek, "Yıldız Sarayı müzesi kataloğuyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez müzede yer alan eserler, akademik incelemeler bünyesinde yer verilmek suretiyle sergi salonlarını ziyaret edenlerle sınırlamanın ötesine geçebilmektedir" dedi.

Konuşmaların sone ermesiyle birlikte Suriyeli Tambi Cimuk'un piyanoda çaldığı eserler büyük beğeni topladı.