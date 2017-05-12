Emlak Vergisinde Son Gün 31 Mayıs

Emlak vergisi ve işyerlerine ait çevre temizlik vergisinin ilk taksidinin ödeme süresi 31 Mayıs 2017'de sona eriyor.

Emlak vergisi ve işyerlerine ait çevre temizlik vergisinin ilk taksidinin ödeme süresi 31 Mayıs 2017'de sona eriyor.

Mükelleflere veznelerin yanı sıra, online hizmet ve posta çeki hesabından ödeme kolaylığı sağlayan Mamak Belediyesi, yoğunluğu önlemek adına cumartesi ve pazar günleri de vezneleri açık tutuyor. Vatandaşları ödemelerini zamanında yapmaları ve cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyaran Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Vergileri vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak için topluyoruz. Toplanan paralar vatandaşımıza hizmet olarak geri dönüyor" dedi.

Mamaklı mükellefler vergilerini Mamak Belediye Başkanlığı içinde hizmet veren vezneler ya da Mamak Kültür Merkezi, Kutludüğün, Lalahan, Mamak Yüzme Havuzu, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde bulunan veznelere ödeyebilir. Ayrıca mükellefler, www.mamak.bel.tr adresine girerek e-belediye sisteminden vergilerini kolaylıkla yatırabildiği gibi emlak vergilerini 210374, çevre temizlik vergilerini de 526891 numaralı posta çeki hesabından ödeyebilir. Yoğunluğu önlemek adına cumartesi ve pazar günleri de vezneleri açık tuttuklarını belirten Akgül, "Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten vergi ödemesi, kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. Yoğunluğu önlemek adına hafta sonları da veznelerimizi açık tutuyoruz. Vatandaşlarımız vergilerini zamanında ödesin ki, cezalı duruma düşmesin" dedi.