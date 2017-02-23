Emlakçılar karıştı, ihale iptal oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan TOKi tarafından yapılan 205 dairenin satışı için ihale düzenlendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ihale, emlakçıların koordineli şekilde ihaleye girdiğinin tespiti üzerine iptal edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan ve TOKİ tarafından inşa edilen İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi'ndeki her biri 2+1 şeklinde 82 metrekare olan 205 adet konutun satışı için ihale düzenledi. Sadece 3 bin 514 liranın altında geliri olan ailelerin girebileceği daire satışları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalede bazı emlakçıların koordineli bir şekilde ihaleye girdiğinin tespit edilmesi üzerine ihale iptal edildi. İhale satış şartnamesine 'daireler 3 veya 5 sene başkasına satılamaz' ifadesinin eklendiği belirtildi. İptal edilen ihalenin bir hafta sonra aynı gün ve saatte düzenleneceği Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden açıklanırken, Büyükşehir Belediyesi konutları 28 Aralık 2017 tarihine kadar düzenleyeceği ihalelerle satmayı planlıyor. Daire fiyatları 48 bin liradan başlıyor.

Zekeriya FIRAT