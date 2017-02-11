  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Emlakçılar Referandum Sonrasından Umutlu

» »
Emlakçılar Referandum Sonrasından Umutlu
Emlakçılar, ev almak isteyen vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum sonrası piyasaların canlanacağını...

Emlakçılar, ev almak isteyen vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum sonrası piyasaların canlanacağını ve emlak sektörünün yüzde 20 prim yapacağını söyledi.

Emlak sektörü, Nisan ayında yapılacak referandum sonrasından umutlu olduklarını dile getirerek vatandaşları yatırım yapmaya davet ettiler. Bartın'da ev almak isteyen vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak emlakçı Murat Yıldırım, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum sonrası piyasaların canlanacağını ve emlak sektörünün yüzde 20 prim yapacağını söyledi.

Emlak sektörü prim yapmadan ev almaları konusunda vatandaşları uyaran Yıldırım, "Kurlarda meydana gelen artışlar şu an ev fiyatlarına yansımadı. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların konutlara zam gelmeden düşük fiyattan alsınlar. Gayrimenkulde fiyatlar yüzde 20 oranında arttı, geçen seneye göre. Bunun nedeni de hepimizin malumu döviz fiyatlarındaki artış ve bunun maliyetlere olan yansıması. Ancak işin asıl enteresan olan yanı mevsimin kış olması ve Bartın'da halen bitmiş ve satılmamış konut sayısının biraz fazla olması nedeniyle bu yüzde 20'lik fiyat artışı henüz fiyatlara yansımadı. Eski fiyatlardan olduğu için de hızlı bir satış var şu anda ev almak isteyenler bu fiyatları kaçırmasınlar" dedi.

Referandum sonrası yatırımların artarak devam edeceğini de belirten Yıldırtım, "Sağduyulu milletimizin desteğiyle referandumdan pozitif sonuç çıkacaktır. Ülkemiz tüm engellemelere rağmen Allah'ın yardımı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla tüm zorlukların üstesinden gelecektir. Ülkemiz ve ilimiz bu dik duruş sayesinde büyümeye ve ilerlemeye devam edecektir. Bölgemiz için büyük öneme sahip olan Filyos projesi, ilimiz için büyük öneme sahip Bartın Üniversitesi gibi daha bir sürü büyük yatırım ilimize ve bölgemize Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'un büyük destekleriyle kazandırılmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah yatırımlar referandum sonrası artarak devam edecektir" şeklinde ifade etti.

Bartın'da konut almak moda oldu. Birisi geliyor konut alıyor, bakıyorsun çevresindekiler de konut almaya başlıyor. Konutun prim yapmasından ve kiradan kazanırım diyenler olduğunu belirtti.

Emlakçılar Referandum Sonrasından Umutlu

Emlakçılar Referandum Sonrasından Umutlu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik Öğrenciler Sason Emniyet Amirliğini Gezdi11 Şubat 2017 Cumartesi 12:28
  • Minik Öğrenciler Akut Merkezini Ziyaret Etti11 Şubat 2017 Cumartesi 12:28
  • Sanat Sokağı İçin Başvurular Başladı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:28
  • Biga Devlet Hastanesi Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi11 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Her 8 Saniyede Bir Kişi Sigaradan Ölüyor11 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Başkan Atabay Belediyenin Çalışmalarını Anlattı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Uşak’taki Battı Çıktının Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Yapacak11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Lapseki’de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Söke’de Huzur Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Okullarda Süt Dağıtımı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti