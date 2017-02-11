Emlakçılar Referandum Sonrasından Umutlu

Emlakçılar, ev almak isteyen vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum sonrası piyasaların canlanacağını...

Emlakçılar, ev almak isteyen vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum sonrası piyasaların canlanacağını ve emlak sektörünün yüzde 20 prim yapacağını söyledi.

Emlak sektörü, Nisan ayında yapılacak referandum sonrasından umutlu olduklarını dile getirerek vatandaşları yatırım yapmaya davet ettiler. Bartın'da ev almak isteyen vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak emlakçı Murat Yıldırım, Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum sonrası piyasaların canlanacağını ve emlak sektörünün yüzde 20 prim yapacağını söyledi.

Emlak sektörü prim yapmadan ev almaları konusunda vatandaşları uyaran Yıldırım, "Kurlarda meydana gelen artışlar şu an ev fiyatlarına yansımadı. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların konutlara zam gelmeden düşük fiyattan alsınlar. Gayrimenkulde fiyatlar yüzde 20 oranında arttı, geçen seneye göre. Bunun nedeni de hepimizin malumu döviz fiyatlarındaki artış ve bunun maliyetlere olan yansıması. Ancak işin asıl enteresan olan yanı mevsimin kış olması ve Bartın'da halen bitmiş ve satılmamış konut sayısının biraz fazla olması nedeniyle bu yüzde 20'lik fiyat artışı henüz fiyatlara yansımadı. Eski fiyatlardan olduğu için de hızlı bir satış var şu anda ev almak isteyenler bu fiyatları kaçırmasınlar" dedi.

Referandum sonrası yatırımların artarak devam edeceğini de belirten Yıldırtım, "Sağduyulu milletimizin desteğiyle referandumdan pozitif sonuç çıkacaktır. Ülkemiz tüm engellemelere rağmen Allah'ın yardımı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla tüm zorlukların üstesinden gelecektir. Ülkemiz ve ilimiz bu dik duruş sayesinde büyümeye ve ilerlemeye devam edecektir. Bölgemiz için büyük öneme sahip olan Filyos projesi, ilimiz için büyük öneme sahip Bartın Üniversitesi gibi daha bir sürü büyük yatırım ilimize ve bölgemize Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'un büyük destekleriyle kazandırılmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah yatırımlar referandum sonrası artarak devam edecektir" şeklinde ifade etti.

Bartın'da konut almak moda oldu. Birisi geliyor konut alıyor, bakıyorsun çevresindekiler de konut almaya başlıyor. Konutun prim yapmasından ve kiradan kazanırım diyenler olduğunu belirtti.