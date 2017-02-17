EMNİYET ABİSİ 'İTİRAFÇI' OLDU

Samsun'da emniyet abisi T.S. itirafçı olunca 'ByLock"çu 108 polisin fiilen darbe teşebbüsüne iştirak ettiğini açıkladı. Emniyet İmamı ise 'yavuz kod adlı' polis çıktı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, "ByLock" kullanan emniyet mensubu sanıkların fiilen darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri kanaatine vardığı belirtildi.

"ByLock" yazışmalarına da yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan örgütün "komiserler grubu abisi" T.S'nin itirafları da dikkati çekti. "ByLock" kullanan emniyet mensubu sanıklar hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72'si tutuklu 108 eski emniyet mensubu sanık hakkında hazırlanan iddianame Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanan sanıkların, fiilen darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri hususunda savcılığın kanaate vardığı vurgulandı.

ÜÇ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ

MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Bu çerçevede "ByLock" kullandığı tespit edilen sanıkların "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında emniyet mensubu sanıklar arasındaki "ByLock" yazışmalarına da yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan örgütün "komiserler grubu abisi" T.S'nin itirafları da dikkati çekti. İddianamede T.S'nin itirafı doğrultusunda emniyet oluşumuna "abi"lik yapan FETÖ mensupları tarafından, emniyet mensubu örgüt üyelerine yönelik darbeye fiili destek çağrısı yapıldığı bilgisine yer verildi.

DEĞERLİ ABİLER ŞU AN ASKER

YÖNETİME MÜDAHALE EDİYOR

T.S, darbe girişimi gecesi FETÖ'nün "emniyet abisi" ve "emniyet imamları" tarafından, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" gibi programlar kullanan emniyet mensubu üyelerine, alt abilere, 15 Temmuz darbe girişimine destek olunmasına yönelik mesajlar atıldığını itiraf etti.

Sanık T.S, "Samsun il emniyet komiserleri imamı" olan "Yavuz" kod adlı kişinin ByLock'tan, "Değerli abiler şu an askerler yönetime müdahaleye başladı. Herkes işini gücünü bıraksın, bulunduğu yerden arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin, direnmesinler, direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Her ilden ve bölgeden yapılan müdahale konusunda bilgi alalım. Bu strateji ile hareket edip bizi her yerden bilgilendirin. Düzgün not yazın. Askere direnmesin arkadaşlar, direnenlerin direncini kırsınlar, özellikle özel harekatta ve çeviktekiler askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın. Herkese ulaşalım" şeklinde mesajlar gönderdiğini de kaydetti.