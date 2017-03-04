Emniyet Amirine Ziyaret

AK Parti Yalova İl yöneticileri, Altınova İlçe Emniyet Amiri Abdullah Özaydın'ı ziyaret etti.

AK Parti Yalova İl yöneticileri, Altınova İlçe Emniyet Amiri Abdullah Özaydın'ı ziyaret etti.

AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile yönetim kurulu üyeleri ve Altınova Belediye Başkan Vekili Fevzi Arıcı, Altınova İlçe Emniyet Amiri Abdullah Özaydın'ı makamında ziyaret etti. İlçe genelinde yapılan çalışmalar ile ihtiyaçlar hakkında fikir alışverişindu bulunuldu. Ziyaretten dolayı Emniyet Amiri Özaydın misafirlerine teşekkür etti.