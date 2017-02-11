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Emniyet Genel Müdürlüğünden ’Huzur Türkiye-3 Uygulaması’ Açıklaması

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Emniyet Genel Müdürlüğünden ’Huzur Türkiye-3 Uygulaması’ Açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-3" uygulamasında bin 327 kişinin gözaltına alındığını,...

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-3" uygulamasında bin 327 kişinin gözaltına alındığını, bin 953 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 10 Şubat akşamı 81 ilde eş zamanlı olarak sabit yol ve umuma açık yer uygulaması şeklinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden uygulamayı canlı olarak takip etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uygulama sonuçları hakkında açıklama yayımladı. Açıklamaya göre; polis, jandarma ve sahil güvenlik birimleri tarafından, şehir giriş çıkışları ile önceden tespit edilen 18 bin 131 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda 675 bin 997 kişi kontrol edildi, arandığı tespit edilen 2 bin 181 kişi yakalandı. Bin 327 kişi gözaltına alınırken bin 953 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 1 adet uzun namlulu silah, 91 adet tabanca, 91 adet av tüfeği, bin 660 adet mermi, 38 adet kesici delici alet, 64 adet kuru sıkı tabanca, 373,6 gram eroin, 4 bin 722 gram esrar, 72 gram bonzai, 891 adet captagon, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 adet kaçak cep telefonu, 762 litre kaçak içki, 20 kilogram menşei belirsiz gümüş, 9 bin 880 kilogram menşei tespit edilemeyen et ve 103 adet tarihi eser ele geçirildi.

193 bin 852 aracın kontrol edildiği uygulamada, 81 aranan araç yakalandı, 7 bin 022 araca cezai işlem uygulandı ve 2 bin 022 araç ise trafikten men edildi. 22 bin 746 iş yerinin kontrol edilerek 857 iş yerine cezai işlem uygulandığı 4 bin 466 iş yerinin ise kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ülkemizde ilk defa kolluk güçlerinin bir arada gerçekleştirdikleri, büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde geçen, vatandaşlarımızın oldukça memnun kaldığı gözlemlenen uygulamalar sorunsuz ve başarıyla tamamlandı" ifadeleri yer aldı.

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