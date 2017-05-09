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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Yurt Genelinde Dev Operasyon

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Yurt Genelinde Dev Operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) yurt genelinde 11 bin 373 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "narko-sokak" operasyonunda 615 şüpheli yakalanırken,...

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) yurt genelinde 11 bin 373 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "narko-sokak" operasyonunda 615 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Ülke genelinde gerçekleştirilen dev operasyona, 2 bin 572 ekip, 118 görev köpeği ve 11 bin 373 personel katıldı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz ve ilgili daire başkanları, operasyonu Koordinasyon Merkezi'nden canlı bağlantılarla anlık takip etti. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, 645 şüpheli yakalandı, 411 gram eroin, bin 926 uyuşturucu hap, bin 478 gram sentetik uyuşturucu, 136 kilogram 310 gram esrar, 25 kilo 40 gram afyon, 666 gram kokain ele geçirildi.

Fasulye benzeri uyuşturucu ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlar sırasında fasulyeye benzeyen afyon sakızı yakalandı. Söz konusu uyuşturucunun Türkiye'de ilk defa ele geçirildiği belirtildi.

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