  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Emniyet Genel Müdürü Altınok Kütahya’da

» »
Emniyet Genel Müdürü Altınok Kütahya’da
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Bu milleti yıkma gayretini ve amacını güden kim olursa olsun teşkilat olarak canımız ve kanımız pahasına bütün...

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Bu milleti yıkma gayretini ve amacını güden kim olursa olsun teşkilat olarak canımız ve kanımız pahasına bütün bu saldırılara, nereden gelirse gelsin karşı koyma azim ve kararlılığı içindeyiz" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Altınok, Kütahya Polis Evi'nde bir araya geldiği şehit aileleri ve yakınlarına hitaben yaptığı konuşmada, şehitlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin var olabilme mücadelesinin en büyük nişaneleri olduğunu söyledi.

Şehitlerin, Türkiye'nin bekası, milletin özgürlüğü, Türk bayrağının gönderde devamlı kalması ve ezanların susmaması adına çok büyük fedakarlıklarda bulunduklarını dile getiren Altınok, "Biz güvenlik görevlisiyiz, polisiz, belinde silah taşıyan insanız. Sabah evden çıkarken abdestimizi alır çıkarız. "Akşama eve gelmek nasip olur mu olmaz mı? kendimiz hazır olalım, silahlanmış, kuşanmış olarak çıkalım." deriz. Her bir polis, emniyet mensubu bir şehit adayıdır. Bundan gocunmayız, korkmayız, eziklik duymayız. Ölümün hak olduğuna inanıyoruz ama memleketimizin, milletimizin, maneviyatımızın, değerlerimizin mücadelesinde ölmenin bizim için farklı bir anlamı olacaktır. Şehit olmaktan biz onur ve gurur duyarız. Şehit olmak bizim için herkese nasip olmayan bir değerdir" diye konuştu.

İçeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıyla mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Altınok, "Bu kadar dışarıdan ve içeriden gelen hain saldırıya karşı, birilerinin oynadığı oyunlara, güneyimizden yeni bir sınır çizip Türkiye'yi güneyden bir yapıyla kuşatmaya, Avrupa'dan saldırılarla, Amerika'dan tiyatro oyunlarıyla, aklınıza ne gelirse bu milleti yıkma gayretini ve amacını güden kim olursa olsun teşkilat olarak canımız ve kanımız pahasına bütün bu saldırılara, nereden gelirse gelsin karşı koyma azim ve kararlılığı içindeyiz. Kardeşlerimiz bunun için şehit oldular. Onların kemiklerini sızlatmamak için bundan sonra ben dahil 275 bin silah arkadaşım bu mücadeleyi aynen devam ettirme kararlılığındayız, azmindeyiz, "Bundan geri dönmek yok." diyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınok, Ulu Cami'de şehit polisler için okutulan mevlide katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arslan: "Engelli Nüfusun Çoğalması Kaygıları Arttırmaktadır"02 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
  • Obruk Barajı’ndaki Biyoçeşitlilik Araştırılıyor02 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
  • Ekonomi Bakanı Zeybekci Nikah Şahidi Oldu02 Aralık 2017 Cumartesi 18:13
  • Pamukkale Belediyesinden "Asr-ı Saadet Gençliği" Sohbeti02 Aralık 2017 Cumartesi 18:13
  • Başkan Toprak’tan Dünya Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Türkiye’nin En Büyük Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali Çorlu’da Düzenlenecek02 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Engelliler Günü Kutlandı02 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Kahta’da Güvenlik Toplantısı Yapıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 17:58
  • Adıyaman’ın Yatırım Ve Projeleri Masaya Yatırıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 17:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Zat Artık Siyasetin Değil Psikiyatrinin Konusudur”02 Aralık 2017 Cumartesi 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti