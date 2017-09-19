Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un “19 Eylül Gaziler Günü” Mesajı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok mesajında şunları kaydetti;

"Vatan sevgisinin sembolü olan Aziz Gazilerimiz, Anadolu coğrafyasının vatan olarak kalmasında kanlarıyla tarihimizin altın sayfalarına kahramanlık destanı yazdıran sizleri minnet ve şükranla anıyor, fedakarlıklarınız karşısında saygıyla eğiliyorum.

Yüzyıllardır iç ve dış birçok tehdide maruz kalan Türk Milleti, uğruna gözünü kırpmadan canını feda edecek yiğit evlatları sayesinde sonsuza dek var olacaktır. Trablus'ta, Sakarya'da yakın tarihimizde Kıbrıs'ta tüm dünyaya haykırılan bu gerçek 15 Temmuz 2016'da kazanılan demokrasi zaferimiz ile taçlandırılmıştır.

Ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanacağından, vatanımıza sahip çıkacağımızdan ve demokrasimizden asla ödün vermeyeceğimizden emin olunmasını bir kez daha büyük bir kararlılıkla ifade etmek isterim.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet halen hayatta olan gazilerimize acil şifalar dilerim."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."