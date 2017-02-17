Emniyet Müdürlüğü Binası Önünde Silahlı Kavgaya 8 Tutuklama

Edirne'de, aralarında husumet bulunduğu belirlenen iki grup arasında aynı gün yaşanan iki farkı silahlı çatışma ve tehdit olayı sonrası polis ekiplerince...

Edirne'de, aralarında husumet bulunduğu belirlenen iki grup arasında aynı gün yaşanan iki farkı silahlı çatışma ve tehdit olayı sonrası polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 8 kişi tutuklanırken, 4 adet ruhsatsız tabancaya, çok sayıda mermiye, balta ve palaya el konuldu.

Edirne'de, 13 Şubat Pazartesi günü öğlen saatlerinde kent merkezi civarında aralarında husumet bulunduğu belirlenen iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma sonrası bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, olaya karışan M.Y., A.Y. ve E.D. isimli şahısları yakalayarak içerisinde oldukları araçlara el koydu.

2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi de tutuklandı

Daha sonradan olaya müdahil olduğu anlaşılan M.K. ile birlikte her iki taraftan da toplam 7 şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerince, konu ile ilgili yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 15 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli arasında bulunan A.Y. ve M.K. tutuklanarak Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer şüpheli şahıslar M.Y., Y.K., Ö.K., E.K., ve E.D . ise adli kontrol cezası ile serbest bırakıldı.

Emniyet önünde birbirlerine girdiler

Yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturma gereği tarafların Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği esnada aynı gün saat 18.45 sıralarında, Emniyet Müdürlüğü karşısında bekleme yapan tarafların yakınları ve akrabalarının aralarında kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale etmesi ve havaya uyarı ateşi açması sonucu şahıslar etkisiz hale getirildi.

Pala, balta, tabanca ve yüzlerce mermiye el konuldu

Olayda, 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken, ayakta tedavileri yapılan şahıslar ile 21 kişi olay yerinde, 1 kişi de olaydan sonra olmak üzere toplam 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili olayın gerçekleştiği yer ve olayla ilgili şüphelilerin kullandığı araç, iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 17 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet 12 kalibre av fişeği, 3 adet şarjör, 11 adet 9 mm boş kovan, 130 adet 22 kalibre tabanca mermisi, 1 adet 67 santim uzunluğunda pala ve 1 adet 65 santim uzunluğunda balta ele geçirildi.

6 kişi daha tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü binası önünde silahlı tehdit ve kavga olayına karışan taraflardan C.B.,F.K, H.Ç., M.E.T., E.A.,A.D., H.B., S.B., Y.U., M.U., S.Y., M.S. ve O.K. ile E.K., Y.K., S.K., V.K., T.B., U.Y., D.C., A.A. ve A.Ç. isimli şahıslardan M.S. Emniyet Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise 16 Şubat 2017 tarihinde Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden C.B., H.Ç., M.E.T., O.K., S.K. ve A.A. tutuklanırken, 1 şahıs serbest bırakıldı, 14 şahıs ise adli kontrol cezasına çarptırıldığı öğrenildi.