  • BIST 77.088
  • Altın 129,913
  • Dolar 3,5448
  • Euro 3,6861
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Emniyet Müdürlüğündeki Tatbikatı Gerçek Sandılar

» »
Emniyet Müdürlüğündeki Tatbikatı Gerçek Sandılar
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin de katıldığı deprem, yangın...

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin de katıldığı deprem, yangın söndürme ve tahliye tatbikatını vatandaşlar gerçek sandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü binasında deprem, yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Emniyet binası ve bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve UMKE'de katkı verdi.

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve emniyet müdür yardımcıları ile emniyet personelinin katıldığı tatbikatta polislere yangın söndürme konusunda bilgilerde verildi. Tatbikat gereği ilk önce emniyet binasında mahsur kalan ve yaralananlar güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı ve olay yerinde 112 acil servis ekipleri tarafından müdahaleleri yapıldı.

İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri binada mahsur kalanları kurtarırken emniyet personeli ise güvenlik önlemleri aldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme ve yangın tüpü kullanımı konusunda bilgi verildikten sonra Polis memurları ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek personelin olası afetlere her zaman hazır olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Çerçi, Tepki Gösterdiği Kazı Çalışmalarıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu28 Aralık 2016 Çarşamba 15:04
  • Lüks Semtte Yarasa Dışkıları Mahalleliyi İsyan Ettirdi28 Aralık 2016 Çarşamba 14:48
  • Kardeş Kılıçdaroğlu’dan Ağabeyini Kızdıracak Hamle28 Aralık 2016 Çarşamba 14:48
  • Antalya’da 20 Ton Külçe Altın Bulunduğu İddiası28 Aralık 2016 Çarşamba 14:43
  • Halep’ten Tahliye Edilen Suriyelilere 100 Ton Un Yardımı28 Aralık 2016 Çarşamba 14:38
  • Abd’den Deaş Ve Ypg’ye Destek Eleştirisi28 Aralık 2016 Çarşamba 14:33
  • 15 Kişinin Tedavisi Devam Ediyor28 Aralık 2016 Çarşamba 14:28
  • Meteoroloji’den Finike-anamur Arasında ’Fırtına’ Uyarısı28 Aralık 2016 Çarşamba 14:08
  • Adilcevaz Şehidini Uğurladı28 Aralık 2016 Çarşamba 14:08
  • Halep’e Destek Yağıyor28 Aralık 2016 Çarşamba 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti