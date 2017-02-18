  • BIST 88.830
  • Altın 144,240
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir -3 °C
  • Ordu -3 °C
  • Sinop -4 °C
  • Giresun -4 °C
  • Amasya -7 °C
  • Rize -9 °C
  • Trabzon -1 °C

Emniyet Müdürü Baştuğ, Şube Müdürünün Başarılı Kızını Ödüllendirdi

» »
Emniyet Müdürü Baştuğ, Şube Müdürünün Başarılı Kızını Ödüllendirdi
Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Şube Müdürü Hakan Hilmi Yaman'ın Türkiye şampiyonu olan kızını ödüllendirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Şube Müdürü Hakan Hilmi Yaman'ın Türkiye şampiyonu olan kızını ödüllendirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Atletizm U16 Salon Türkiye Şampiyonasında 200 metrede Türkiye 3.'sü ve 4x200 metrede Türkiye Şampiyonu olan İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Hilmi Yaman'ın kızı Ebru Yaman'ı ödüllendirildi. Baştuğ, Yaman'ın başarılarının devamı için Aydın Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Emniyet Müdürü Baştuğ, Şube Müdürünün Başarılı Kızını Ödüllendirdi

Emniyet Müdürü Baştuğ, Şube Müdürünün Başarılı Kızını Ödüllendirdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Dağlı Viranşehir’de Gerçekleştirilen Saldırıyı Kınadı17 Şubat 2017 Cuma 22:18
  • Ak Parti İl Başkanı Keskin Cumayeri’nde Sıkmadık El Bırakmadı17 Şubat 2017 Cuma 22:03
  • Kocaeli Bahçeşehir Kolejinden Düzce Üniversitesine Ve Dagem’e Ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 21:53
  • Akçakoca’ya Orman Yangınlarına İlk Müdahale Aracı17 Şubat 2017 Cuma 21:48
  • Ali Şir Nevai Ve Babür Şah Anıldı17 Şubat 2017 Cuma 21:43
  • Teleferik Projesinin İhalesi Yapıldı17 Şubat 2017 Cuma 21:43
  • Başkan Özer Güven Tazeledi17 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Kaymakam Sancaktutar Halkın Ayağına Giderek Onları Dinliyor17 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Viranşehir’de Patlama: 1 Ölü, 15 Yaralı17 Şubat 2017 Cuma 21:18
  • Şehit Erhan Öztürk’ün Adı O Okulda Da Yaşatılacak17 Şubat 2017 Cuma 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti