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Emniyet Müdürü Bilgiç’ten Manisaspor’a Ziyaret

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Emniyet Müdürü Bilgiç’ten Manisaspor’a Ziyaret
Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Manisaspor'un antrenmanını izleyerek takıma başarılar diledi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Manisaspor'un antrenmanını izleyerek takıma başarılar diledi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisaspor'u ziyaret etti. Bilgiç, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde başlayan Giresunspor maçı hazırlıklarını izledi. Bilgiç daha sonra Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, İkinci Başkan Hakkı Övünç, Basın Sözcüsü Serkan Özşen, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve kulübün CEO'su Av. Mustafa Karakaş ile bir araya geldi. Manisaspor'a son dönemde aldığı başarılardan dolayı tebrik eden Bilgiç, bu hafta oynanacak Giresunspor maçında başarılar diledi.

Başkan Mergen de, Bilgiç'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Emniyet teşkilatımızın ve Sayın Müdürümüzün desteğini her zaman hissediyoruz. Kendilerine Manisaspor konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Ligde başarılı bir döneme girdiğimiz şu süreçte Manisa'daki bütün kurum ve kuruluşların vereceği destek bizi daha da güçlendirecektir" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Bilgiç’ten Manisaspor’a Ziyaret

Emniyet Müdürü Bilgiç’ten Manisaspor’a Ziyaret

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