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Emniyet Müdürü Bulut Gazetecilerle Buluştu

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Emniyet Müdürü Bulut Gazetecilerle Buluştu
Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Polisevinde gerçekleştirilen toplantıya müdür yardımcıları Mustafa Yılmaz, Mustafa Erkal Anay ile Tamer Yiğit, Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin ve diğer birim müdürleri de katıldı. Şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yaptıklarını belirten Emniyet Müdürü Bulut, basının da vatandaşın doğru haber alma konusunda sorumluluk taşıdığını söyledi.

Bulut, toplantıda gazetecilerin asayiş ve trafik konularındaki sorularını da yanıtladı.

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