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Emniyet Müdürü Çalışkan, Engelli Çocukları Kabul Etti

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Emniyet Müdürü Çalışkan, Engelli Çocukları Kabul Etti
İstanbul Emniyet Müdür Dr. Mustafa Çalışkan, yüzme branşında Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden polis çocuklarından oluşan engin...

İstanbul Emniyet Müdür Dr. Mustafa Çalışkan, yüzme branşında Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden polis çocuklarından oluşan engin gönüllü öğrencilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdür Dr. Çalışkan, bugün makamında "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında; yüzme branşında Türkiye'yi uluslararası arenada başarı ile temsil eden emniyet mensuplarının çocuklarından oluşan engin gönüllü öğrencileri kabul etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen kabule, İstanbul'da görevli emniyet mensubu çocuklarından oluşan engin gönüllü öğrenciler ile aileleri yer aldı. Çalışkan, kendisini ziyarete gelen öğrencilerle uzun süre sohbet ederken, ziyaret kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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