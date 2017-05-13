Emniyet Müdürü Şahne, Kadın Polislerin ’Anneler Günü’nü Kutladı

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hem annelik sorumluluğunu yerine getiren hem de polislik mesleğini bir arada yürüten kadın polisler adına anne...

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hem annelik sorumluluğunu yerine getiren hem de polislik mesleğini bir arada yürüten kadın polisler adına anne olan müdürlere çiçek vererek "Anneler Günü'nü kutladı.

"Annelerimiz, bizlere gösterdikleri sonsuz sevgi, sabır ve fedakârlıkla, yaşantımızdaki en güvenli sığınak ve sıcacık sevgileriyle hayatımızın her anında yanımızda olan en değerli varlıklarımızdır" diyen Şahne, "Karşılıksız sevgi, hoşgörü ve özverinin eşsiz timsali olan annelerimizin üzerimizdeki emeklerinin ne denli büyük olduğu herkesin bildiği bir gerçektir. Büyük bir özveri ve çaba ile bizleri geleceğe hazırlayan, koruyup kollayan ve sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu nedenle de onları yalnızca "Anneler Günü'nde değil, her gün hatırlayarak, annelerimize hak ettikleri değeri her zaman göstermeliyiz. Onları mutlu etmek, her an yanlarında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olarak emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, annelerimize verebileceğimiz en değerli hediyeler olacaktır" dedi.