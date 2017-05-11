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Emniyet Ve Jandarmadan Didik Didik Arama

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Emniyet Ve Jandarmadan Didik Didik Arama
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı 80 personelin ortak yaptıkları yol uygulamasında araçlar didik didik aranırken,...

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı 80 personelin ortak yaptıkları yol uygulamasında araçlar didik didik aranırken, aranan 4 kişi ile kimliği ve pasaportu olmayan 4 Afgan uyruklu şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı yeni Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binası önünde akşam saatlerinde 80 personelin katılımı ile yol uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, tüm şoför ve yolcular Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorgulandı. Yapılan aramalara Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki narkotik köpeği Diyar da katıldı ve tüm otobüslerinin bagajını girdi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğuna rastlanmazken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muzaffer Demir ve Bilecik İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muammer Ergaş uygulama yapılan alanda hazır bulundular.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü faaliyetleri

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muzaffer Demir'in bizzat yürüttüğü uygulamada emniyet ekipleri 434 kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgularda aranan 4 kişi ile kimliği ve pasaportu olmayıp yurda kaçak giriş yaptığı iddia edilen 4 Afgan gözaltına alındı. 63 hususi araç, 6 otobüs, 1 minibüs "ün kontrol edildiği uygulamada 3 araca trafik ekiplerince çeşitli maddelerden 9 bin 114 TL idari para cezası yazıldı.

Emniyet Ve Jandarmadan Didik Didik Arama

Emniyet Ve Jandarmadan Didik Didik Arama

Emniyet Ve Jandarmadan Didik Didik Arama

Emniyet Ve Jandarmadan Didik Didik Arama

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