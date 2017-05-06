Emniyetin ‘Mahrem Yapısına’ Operasyonda 11 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçaklılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince Elbistan ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mahrem emniyet yapılanmasıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 8, il merkezinde FETÖ'nün eğitim danışmanlarına ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi olmak üzere toplam 11 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.