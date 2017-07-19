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Emniyette Terfi Ve Emeklilikler Açıklandı

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Emniyette Terfi Ve Emeklilikler Açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) ve Merkez Değerlendirme Kurulu (MDK) kararlarıyla 185 emniyet müdürü ile 53 emniyet...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) ve Merkez Değerlendirme Kurulu (MDK) kararlarıyla 185 emniyet müdürü ile 53 emniyet amirinin emekliliğe sevk edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personelinin belirlendiği kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 94 İkinci Sınıf Emniyet Müdürünün Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmelerinin uygun görüldüğü aktarıldı.

Buna göre; 96 Birinci Sınıf Emniyet Müdürünün, 50 İkinci Sınıf Emniyet Müdürünün, 34 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürünün, 5 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürünün, 53 Emniyet Amirinin emekliye sevk edilmesine ilişkin YDK kararı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Aynı karara göre; 168 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürünün İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 191 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürünün Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 290 Emniyet Amirinin Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmeleri uygun görüldü.

MDK kararına göre ise 173 Başkomiserin Emniyet Amirliği rütbesine, 80 Komiserin Başkomiserlik rütbesine, 224 Komiser Yardımcısının Komiserlik rütbesine terfi ettiği dile getirildi. Açıklamada terfi sonuçlarının PolNet sayfasından personelin kendi kullanıcı adı ve şifresi girilerek öğrenilebileceği de belirtildi. (ME-

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