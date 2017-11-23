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Emniyet’ten “Aranıyor” Kaydı Bulunanlara Operasyon

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Emniyet’ten “Aranıyor” Kaydı Bulunanlara Operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğü 42 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından ulusal düzeyde hakkında "aranıyor" kaydı...

Emniyet Genel Müdürlüğü 42 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından ulusal düzeyde hakkında "aranıyor" kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 42 ilde 434 ekip halinde 1142 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından ulusal düzeyde hakkında "aranıyor" kaydı bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 41 aranan şahıs yakalanmış, 209 ikamette yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 10 adet senet ve 5 adet çek ele geçirildi.

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