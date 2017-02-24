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Emniyetten Asayiş Uygulaması

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Emniyetten Asayiş Uygulaması
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından planlanan ve startı Çaycuma'dan verilen Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından planlanan ve startı Çaycuma'dan verilen Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.

24 Şubat 2017 günü 12.00 -17.00 saatleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan 40 kişilik, alanında uzman ekibin yaptığı uygulamada, ana caddede 4, Pazar yerinde, lunapark ve çevresinde 3, Okul Çevresinde 8, 12 araç üzerinde yapılan kontrollerde toplam 385 şahıs incelendi.

Uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Bir araç sürücüsüne ehliyetsizlikten bin 763 TL trafik para cezası uygulandı.

Yapılan uygulamadan vatandaşların memnun olduğu gözlendi.

Halkın, huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin hassasiyetle devam edeceği bildirildi.

Emniyetten Asayiş Uygulaması

Emniyetten Asayiş Uygulaması

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