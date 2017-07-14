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Emniyetten Duygulandıran Davranış

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Emniyetten Duygulandıran Davranış
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitlerinin dev resimleri emniyet ve polisevi binalarına asıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitlerinin dev resimleri emniyet ve polisevi binalarına asıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için anlamlı davranış. Yaklaşan 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik güçleri binaları 15 Temmuz Şehitlerinin fotoğraflarıyla kaplandı.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PYD) tarafından Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırı sonucu ve ülkemizin çeşitli yerlerinde darbe girişimine engel olmak üzere görevlerini yaparken şehit olan teşkilat mensuplarının isimleri ve fotoğrafları Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Polisevi binalarına asıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, ülkemizin bekası milletimizin bağımsızlığı için şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Ayrıca bu hain baş kaldırıyı kahramanca defederken şehit düşen vatandaşlarımızı da rahmet ve minnetle anarken bu uğurda gazi olan vatandaşlarımıza da uzun ömürler dileriz" denildi.

Emniyetten Duygulandıran Davranış

Emniyetten Duygulandıran Davranış

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