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Emniyetten Kadın Ticaretine Ağır Darbe

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Emniyetten Kadın Ticaretine Ağır Darbe
Emniyet Genel Müdürlüğü, kadın ticareti yapan kişilere yönelik İzmir merkezde 9, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 olmak üzere toplam 10 adrese yapılan...

Emniyet Genel Müdürlüğü, kadın ticareti yapan kişilere yönelik İzmir merkezde 9, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 olmak üzere toplam 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını, 1 firari şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda maddi menfaat vaadiyle yurt dışından temin edilen yabancı uyruklu kadınları para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için pazarladıkları tespit edilen 7 şüpheli şahıs ile ilgili 7 Şubat 2017 tarihinde projeli çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 13 Mayıs günü İzmir merkezde 9, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 olmak üzere toplam 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Adreslerde Ukrayna uyruklu 8 kadın yakalanırken, yapılan aramalarda 2 adet bilgisayar, 23 adet cep telefonu, müşteri sayılarının tutulduğu çetele, çelik kasalar içerisinde 7 bin 600 TL, 4 bin 400 dolar, 2 bin 500 euro ve 200 sterlin para ele geçirildi.

Şüphelilerin toplam 42 olaya karıştığı tespit edilirken, bu olaylara karışan 17 Ukrayna, 2 Rusya ve 3 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 22 kadın ve bu kadınlarla fuhuş amaçlı birlikte olan 64 erkeğin kimlikleri tespit edildi. Konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Emniyetten Kadın Ticaretine Ağır Darbe

Emniyetten Kadın Ticaretine Ağır Darbe

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