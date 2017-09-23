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Emniyet’ten Okul Çevrelerinde Ve Parklarda Sıkı Denetim

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Emniyet’ten Okul Çevrelerinde Ve Parklarda Sıkı Denetim
Asayiş Dairesi Başkalığı koordinesinde, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başlaması sebebiyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak okul çevrelerinde...

Asayiş Dairesi Başkalığı koordinesinde, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başlaması sebebiyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak okul çevrelerinde ve parklarda kontrol ve denetimler yapıldı.

2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminin başlaması sebebiyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Asayiş Dairesi Başkalığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri tarafından Mobil Park kuruluşu bulunan illerde Mobil Park ekiplerince, Mobil Park kuruluşu bulunmayan illerde devriye ekiplerince, okul başlangıç ve bitiş saatlerinde okulların çevrelerinde, bölgedeki park ve bahçelerde gerekli kontrol ile denetimler yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "21/22 Eylül tarihlerinde 2 bin 763 ekip, 7 bin 37 personelin katılımı ile toplam 6 bin 525 park kontrol edilmiş, park ve okul çevrelerinde bulunan 6.177 öğrenci okullarına teslim edilmiştir. Ayrıca uygulama neticesinde 33 bin 201 şahıs sorgulanmış, 174 şahıs hakkında adli-idari işlem yapılmış, bu şahıslardan 37 "si gözaltına alınmış, 69 aranan şahıs yakalanmıştır. Yapılan idari işlemler neticesinde 23 bin 293TL para cezası uygulanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici delici alet, 24,91 gram Esrar, 1 gram eroin ve 23.15 gram bonzai ele geçirilmiştir" denildi.

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