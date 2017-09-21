Emniyetten Okul Servislerine Denetim

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kaman İlçesinde okul servisleri üzerinde inceleme başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kaman İlçesinde okul servisleri üzerinde inceleme başlattı.

İlçe Merkezinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri servisler ve okulların giriş-çıkış saatlerinde denetimleri arttırarak hem öğrenci güvenliğini sağlıyor hem de yasal açıdan sorunlu olan servis araçlarına işlem yapıyor. Denetimlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarında ruhsat, ehliyet, yolcu kapasite kontrolü, araç bakımı, emniyet kemeri, ışıklı "dur" tabelası bulunup bulunmadığını kontrol ediyor.