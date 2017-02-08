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Emniyetten Şehit Yakınları Ve Gazilerin Onuruna Yemek

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Emniyetten Şehit Yakınları Ve Gazilerin Onuruna Yemek
Erzurum Emniyet Müdürlüğü şehit ve gazi yakınlarının onuruna yemek verdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü şehit ve gazi yakınlarının onuruna yemek verdi. 15 Temmuz'da şehit olan Özel Harekat Polisi Yakup Sürücü için de Mevlit okutuldu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Polisevi'nde şehit ve gazi yakınları onuruna öğle yemeği tertip etti. Yemeğe protokol ve polisler katıldı. Ayrıca 15 Temmuz günü Özel Hareket Dairesi Başkanlığı kadrosunda görevli iken şehit olan Polis Memuru Yakup Sürücü ve diğer şehitlerin adına Ulu Camii'de Mevlid-i Şerif okutuldu.

Emniyetten Şehit Yakınları Ve Gazilerin Onuruna Yemek

Emniyetten Şehit Yakınları Ve Gazilerin Onuruna Yemek

Emniyetten Şehit Yakınları Ve Gazilerin Onuruna Yemek

Emniyetten Şehit Yakınları Ve Gazilerin Onuruna Yemek

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