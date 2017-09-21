Emniyetten Servis Araçlarına Sıkı Denetim

Edirne Uzunköprü ilçe emniyet müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Uzunköprü ilçe emniyet müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 2017-2018 yeni eğitim ve öğretim yılında yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirileceği ve taşıma işleminden men edileceği belirtildi.

Taşımalı eğitimde ilçe, okullarına okul servisleri ile taşınan çocukların eğitim seyahatinin güvenli olmasına önem verildiği belirtildi. Emniyet kemerinin önemi hakkında öğrencilere bilgi veren ekipler, öğrencilere emniyet kemeri taktırmayan servisi araçları ile fazla öğrenci taşıyan servis araçlarının sürücülerine ilgili maddeler uyarınca ceza yazdı.

Evraklarında ve araçlarında eksiklik bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken öğrenciler ve bazı servis sürücüleri denetimlerden memnun olduklarını belirtti. Ekiplerin denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.