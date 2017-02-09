Emniyetten Toplu Taşıma Araçlarına ‘Sivil Denetim’

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Malatya sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında sürücülerin kural ihlalleri ile tutum ve davranışlarını...

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Malatya sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında sürücülerin kural ihlalleri ile tutum ve davranışlarını denetlemek amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Malatya İl Emniyetinde görevli sivil polisler habersiz bir şekilde toplu taşıma araçlarına binerek sürücülerin tutum ve davranışları ile kural ihlallerini denetledi. Son zamanlarda toplu taşıma araçlarında artan kazaları en aza indirmek üzere başlatılan denetimler kapsamında, trafik polisleri de toplu taşıma araçlarını durdurarak, yolculuk yapan vatandaşlara ve sürücülere uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Mülki sınırlar içerisinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında, sürücülerin kural ihlalleri ile tutum ve davranışlarını denetlemek, yol kullanıcılarını seyahat sonrasında bilgilendirmek, trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla; Trafik birimlerimizden sivil olarak görevlendirilen personel tarafından muhtelif zamanlarda Trafik Mevzuatı kapsamında indirme bindirme, kavşaklarda trafik ışıkları ile yatay ve düşey işaretlere uyma, şerit kullanma/değiştirme, fazla yolcu, telefonla konuşma, kavşaklarda geçiş, dönüş kurallarına uyma gibi kural ihlalleri ile ilgili olarak sivil denetimler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücüler başta olmak üzere yol kullanıcılarının trafik kurallarına riayet etmelerini, trafik kural ihlallerinden kaçınmalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğu bilinci içerisinde sevdikleriyle beraber kazasız, sağlıklı bir hayat geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.