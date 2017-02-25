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Emniyetten Vatandaşlara Uyarı

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Emniyetten Vatandaşlara Uyarı
Fatsa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis(TDP) Büro Amirliği tarafından şehir merkezinde "dolandırıcılık, zehirlenme, hırsızlık, insan ticareti,...

Fatsa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis(TDP) Büro Amirliği tarafından şehir merkezinde "dolandırıcılık, zehirlenme, hırsızlık, insan ticareti, cinsel istismar ve oto hırsızlık" olaylarına karşı vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Fatsa'da Sakarya Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde vatandaşlara uyarıcı broşürlere dağıtan Toplum Destekli Polis Büro Amirliği polisleri, diğer konularda da vatandaşlara önemli bilgiler verdi.

TDP Büro Amirliğince yapılan yazılı açıklamada, "Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis TDP Büro Amirliği olarak, "dolandırıcılık, zehirlenme, hırsızlık, insan ticareti, cinsel istismar ve oto hırsızlık" vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirmek, 155 Polis İmdat hattının kullanımının yaygınlaştırılması ve duyarlı vatandaş bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanan broşürleri halkın yoğun olarak bulunduğu Halk Pazarında dağıtımı yapıldı" denildi.

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