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EMO'dan meslek büyüklerine plaket

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EMO'dan meslek büyüklerine plaket
EMO Samsun Şubesi tarafından 'Meslekte 30., 40. ve 50. Yıl Plaket Töreni' düzenlendi. Şube Başkanı Özdağ, "Meslek büyüklerimizi ülkemize yaptıkları çok büyük hizmetlerden dolayı onurlandırdık" dedi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi, 'Meslekte 30., 40., ve 50. yılını' dolduran üyelerine yönelik plaket töreni düzenledi. Plaket töreninde Şube Başkanı Mehmet Özdağ, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil'in yaptığı açılış konuşmalarının ardından, Serbest Kürsü'de plaket alacak üyeler, 'meslek anılarını ve duygu düşüncelerini' anlatan birer konuşma yaptılar.

160 ÜYEYE PLAKET VERİLDİ
Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Meslekte 50. yılını dolduran 4, 40. yılını dolduran 36 ve 30. yılını dolduran 120 olmak üzere toplamda 160 üyeye plaketleri takdim edildi. Şube Başkanı Mehmet Özdağ, "Elektrik, elektronik mühendisleri olan meslek büyüklerimiz son 30 ila 50 yılda ilimizde bölgemizde ve ülkemizde çok büyük hizmetlere, büyük bir özveri ve vakurla imza attılar. Bugün enerji, telekomünikasyon, endüstri, otomasyon, sağlık, güvenlik, eğitim başta olmak üzere sayısız alanda pek çok teknolojik yenilikleri farkında olmadan, en doğal insanlık hakkı olarak kullanabiliyorsak, bu meslektaşlarımızın özverili çalışmaları sayesindedir" dedi. Etkinliğe katılan tüm üyeler, memnuniyetlerini dile getirdiler. Zekeriya FIRAT

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