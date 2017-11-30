Emrah Serbes’e 22,5 Yıl Hapis İsteniyor

İzmir-Aydın otoyolunda, önünde ilerleyen otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan ve olaydan bir hafta sonra suçunu itiraf eden Behzat Ç.'nin senaristi...

İzmir-Aydın otoyolunda, önünde ilerleyen otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan ve olaydan bir hafta sonra suçunu itiraf eden Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes hakkında hazırlanan fezlekede 22,5 yıl hapis isteniyor.

İzmir-Aydın otoyolunda, Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Feci kazanın ardından 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını ifade ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes ise daha sonra tutuklanırken, Doğru ise itirafın ardından serbest kalmıştı.

Fezleke İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

Torbalı Başsavcılığı hazırladığı fezlekede Emrah Serbes'in TCK'nın 85/2. maddesi gereğince "bilinçli taksirle adam öldürmek" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Torbalı'da ağır ceza mahkemesi olmadığı için fezlekenin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, iddianameyi fezleke üzerinden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı öğrenildi. İddianame, fezleke doğrultusunda hazırlanırsa Serbes 22,5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Öte yandan, fezlekede kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için ise "suçu üstlenmek" suçundan 2 yıla kadar hapis isteniyor.