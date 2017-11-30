  • BIST 103.026
  • Altın 161,932
  • Dolar 3,9420
  • Euro 4,6769
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Emrah Serbes’e 22,5 Yıl Hapis İsteniyor

» »
Emrah Serbes’e 22,5 Yıl Hapis İsteniyor
İzmir-Aydın otoyolunda, önünde ilerleyen otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan ve olaydan bir hafta sonra suçunu itiraf eden Behzat Ç.'nin senaristi...

İzmir-Aydın otoyolunda, önünde ilerleyen otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan ve olaydan bir hafta sonra suçunu itiraf eden Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes hakkında hazırlanan fezlekede 22,5 yıl hapis isteniyor.

İzmir-Aydın otoyolunda, Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Feci kazanın ardından 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını ifade ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes ise daha sonra tutuklanırken, Doğru ise itirafın ardından serbest kalmıştı.

Fezleke İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

Torbalı Başsavcılığı hazırladığı fezlekede Emrah Serbes'in TCK'nın 85/2. maddesi gereğince "bilinçli taksirle adam öldürmek" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Torbalı'da ağır ceza mahkemesi olmadığı için fezlekenin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, iddianameyi fezleke üzerinden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı öğrenildi. İddianame, fezleke doğrultusunda hazırlanırsa Serbes 22,5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Öte yandan, fezlekede kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için ise "suçu üstlenmek" suçundan 2 yıla kadar hapis isteniyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doktorların E-imzalarını Ve Bilgisayarlarını Çalan Hırsız Kamerada30 Kasım 2017 Perşembe 16:18
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Chp’den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Açıkladığı Belgeleri İstedi.30 Kasım 2017 Perşembe 16:13
  • Şüphe Çeken 4 Kişinin Üzerinden Bonzai Çıktı30 Kasım 2017 Perşembe 16:08
  • Emrah Serbes’e 22,5 Yıl Hapis İsteniyor30 Kasım 2017 Perşembe 16:08
  • Kaş’ta Aranan Göçmen Kaçakçısı Alanya’da Yakalandı30 Kasım 2017 Perşembe 16:08
  • Eskişehir’de Bir Aile Doğalgazdan Zehirlendi30 Kasım 2017 Perşembe 16:03
  • Sepetli Vinç Köprüye Takıldı: 2 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 16:03
  • Mazgalları Çalan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı30 Kasım 2017 Perşembe 15:58
  • Tarım Aracı İle Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 15:58
  • Bonzai Kullanan Çocuk Hastanelik Oldu30 Kasım 2017 Perşembe 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti