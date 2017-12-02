Emre Can Attı, Liverpool Farka Gitti

Emre Can'ın da formasını giydiği Liverpool, deplasmanda Brighton'ı 5-1 mağlup etti.

Emre Can'ın da formasını giydiği Liverpool, deplasmanda Brighton'ı 5-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool, deplasmanda Brighton & Hove ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan konuk takım, 30. dakikada Emre Can ile 1-0 öne geçti. Bu golün hemen bir dakika sonrasında Roberto Firmino farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da Liverpool fırtınası esti. Klopp'un öğrencileri, Brighton karşısında baskısını artırırken, 48. dakikada Firmino farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Ev sahibi ekip 51. dakikada Murray'ın attığı penaltı golüyle umutlansa da 87. dakikada Coutinho ve 90. dakikada Dunk'ın kendi kalesine attığı golle Liverpool sahadan 5-1 galip ayrıldı. Liverpool bu sonuçla puanını 29'a yükseltirken, Brighton ise 17 puanda kaldı.