Emre Can, İtalya Yolcusu

Liverpool'un Türk asıllı Alman oyuncusu Emre Can'ın, Juventus'a gideceği iddia edildi.

Liverpool'un Türk asıllı Alman oyuncusu Emre Can'ın, Juventus'a gideceği iddia edildi.

İtalyan basını, Liverpool'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Emre Can'ın devre arasında Juventus'a imza atacağını manşetlerine taşıdı. Juventus'ta forma giyen Sami Khedira'nın bu transferde önemli rol aldığı ifade edilirken, 23 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir pürüz çıkması durumunda sezon sonu Torino ekibine gideceği belirtildi.

23 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında Bayer Leverkusen'den 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.