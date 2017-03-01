Emre Kaya Yalovalı Hayranlarıyla Buluşacak

Pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Kaya, 4 Mart Cumartesi Günü Yalova'da sevenleriyle buluşacak.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Kaya, 4 Mart Cumartesi Günü Yalova'da sevenleriyle buluşacak.

'İstediğini alıp gidenlere gelsin" dediği son single çalışması "Aşk İle Soludum" ile yine müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ünlü şarkıcı, Yalovalı müzik severlerin gönüllerini fethetmeye hazırlanıyor. 4 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Setur Marina'daki Leman Kültür'de sahne alacak olan Emre Kaya, benzersiz yorumu, güçlü sesi, sahne şovları, geniş repertuvarı ve herkesi kendine hayran bırakan canlı performansıyla en güzel eserlerini Yalovalı sevenleri için seslendirecek.

Bir yandan klip çekimleri, diğer yandan konserler gerçekleştiren Emre Kaya, Yalovalı hayranlarıyla bir araya gelmek için gün sayıyor.