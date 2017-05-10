En Anlamlı Asker Kınası Bozüyük’te Yakıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi ve Engelliler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen program ile bir günlük temsili askerlik...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi ve Engelliler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen program ile bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençlere asker kınası yakıldı. Duygulu anların yaşandığı programda engelli gençler aileleriyle birlikte askere uğurlanma heyecanını yaşadı. Ayrıca engelli gençlerin 12 Mayıs Cuma günü Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Hava Komutanlığında düzenlenecek yemin törenine katılacakları kaydedildi.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlid-i Şerif okunmasının ardından konuklara yemek ikramında bulunuldu. Daha sonra yapılan konuşmalarda ilk olarak söz alan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir; Bozüyük Belediyesi olarak engelli vatandaşları da düşünerek ilçede hayata geçirilecek her projede engelli vatandaşların ihtiyaçları hususuna dikkat ettiklerini belirtti. Eldemir konuşmasında, "Böylesine güzel bir akşamda sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Engelli kardeşlerimizin geleneklerimizde çok önemli bir yeri olan asker uğurlama heyecanını yaşamaları, onlarında bu hissi tatmaları için düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, onların her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik; dernek olarak yaptıkları faaliyetlere ve çalışmalara değinerek, "Başta Bozüyük Belediyesine, Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya, derneğimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımızı ve ailelerini bu hususta mutlu ettiğiniz için derneğim ve şahsım adına herkese minnettarım" dedi.

İsmail Çelik'in konuşmasının ardından konuklara yemek ikramında bulunuldu. Protokol üyeleri eşliğinde asker kınasının yakılmasının ardından konuşan İlçe Kaymakamı Hasan Yaman; "Burada siz değerli engelli arkadaşlarımız ile birlikte olmak onların bu hissi yaşamalarını görmek bizler için mutluluk verici. Hiçbir şey onların mutluluğundan daha önemli değil. Kardeşlerimizin ailelerini selamlıyor, evlatlarının bu mutlu gününü kutluyorum" dedi.

Asker kınasının yakılmasının ardından engelli gençler ve aileleri müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, gecede sahne alan Kara Kamalı Zeybek Ekibi gösterdikleri performans ile etkinliğe katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Çimse İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Emer, bazı STK temsilcileri ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.