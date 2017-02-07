En Başarılı Avm Park Afyon

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen "Toprak İnşaat Cafelife Ödülleri 2016"...

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen "Toprak İnşaat Cafelife Ödülleri 2016" töreninde "En Başarılı AVM" ödülünü aldı.

Geceye aralarında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban İLE Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser'in de bulunduğu pek çok davetli katıldı. En başarılı sağlık kuruluşu, en başarılı cafe, en başarılı turizm adamı gibi 21 farklı dalda ödül verilen gecenin 18 kişilik jürisi Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği üyeleriydi.

'En Başarılı AVM" kategorisinde ödülü, Park Afyon için Alışveriş Merkez Müdürü Enver Şavkay aldı. "Amacımız Afyonkarahisar'a değer katmak" diyerek sözlerine başlayan Enver Şavkay, "Ödülü tüm Park Afyon çalışanları ve yatırımcımız Afyon girişim adına alıyorum" diyerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.