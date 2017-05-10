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En Başarılı İhracatçı Ödülleri Sahiplerini Buldu

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En Başarılı İhracatçı Ödülleri Sahiplerini Buldu
İstanbul İhracatçılar Birliğinin her yıl düzenlediği "En Başarılı İhracatçılar" ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul İhracatçılar Birliğinin her yıl düzenlediği "En Başarılı İhracatçılar" ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul İhracatçılar Birliğinin her yıl düzenlediği "En başarılı İhracatçılar" ödülleri İstanbul Büyük Kulüp'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geleneksel hale gelen ödül törenine çok sayıda iş adamı ve davetli katıldı. Ödül töreni öncesi katılımcılara hitap eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünyada büyük ekonomiler olan ABD, Çin gibi ülkeler ihracatta ciddi kayıplar yaşadı. Türkiye'nin ihracatı geçen yıl neredeyse düşüş yaşamadı. Başta 15 Temmuz olmak üzere bunca üzücü olaya rağmen" diye konuştu.

Gecede Türkiye'de ürettiği tohumları dünyaya ihraç eden MAY Tohum ödüle layık görüldü. Firma adına ödülü alan şirketin yurtdışı satış müdürü Ersin Güneş, başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Bir tohum firması olarak bu ödülü almalarının önemli olduğunu kaydeden Güneş, "Türkiye'de üretim yapan Türkiye'den dünyaya tohum satan bir firma olarak çok gururluyuz. İnanılmaz büyük bir çaba sarf ettik bu ihracatı gerçekleştirmek için. Sonuçta başarılı olduk" diye konuştu.

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