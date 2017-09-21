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En Beğenilen Milletvekili Mehmet Erdoğan Seçildi

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En Beğenilen Milletvekili Mehmet Erdoğan Seçildi
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında Gaziantep'in iktidar milletvekilleri...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında Gaziantep'in iktidar milletvekilleri arasında en beğenilen milletvekili seçildi.

Objektif Araştırma şirketinin tüm büyük şehirlerde 2 Eylül ile 10 Eylül arasında yüz yüze gerçekleştirilen ve 4 bin 332 kişiyle yapılan mülakatın sonuçlarını açıklandı. Mülakatta "İlinizdeki en beğendiğiniz iktidar milletvekili kimdir?" sorusuna Gaziantep'te ki katılımcıların yüzde 20,2'si AK Partili Mehmet Erdoğan'ın ismini verdi. 4 dönemdir milletvekilliği görevini sürdüren Erdoğan, 23'üncü dönemde İçişleri Komisyonu, KİT Komisyonu; 24'üncü dönemden bu yana Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi oldu. Halen bu görevi sürdürmektedir. Erdoğan ayrıca 23'üncü dönemde Türkiye-Moğolistan Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de üstlenerek 26. Dönemde de aynı göreve seçilerek başarıyla yürütmektedir. Ak Parti Gurup Denetmenliği görevini de yapmakta olan Mehmet Erdoğan bu güne kadar değişik illerde Ak Parti Genel Merkezinde teşkilat il koordinatörlük görevlerini yapan Mehmet Erdoğan seçim işleri Marmara Bölge koordinatörlük görevinde de bulundu. Gaziantep ilimizde birçok baraj orman, tarihi eser restorasyonlarının gerçekleştirilmesinde aktif olarak rol üstlendi. Başarılı siyasetçi AK Parti kurulduğundan bu yana, parti içi siyasette de çeşitli kademelerde görev alarak, siyasi hayatında önemli başarılara imza attı.

Gaziantep'te gerçekleştirdiği hizmetlerle taşın altına sadece elini değil bedenini de koyan vekil unvanını taşıyan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ulaşılması en kolay milletvekilleri arasında da yer alıyor.

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