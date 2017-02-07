En Büyük Engel Duyarsız Sürücüler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli vatandaşların, engellerle dolu hayatlarını biraz olsun rahatlatmak için yapılan kaldırımlar duyarsız sürücüler...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli vatandaşların, engellerle dolu hayatlarını biraz olsun rahatlatmak için yapılan kaldırımlar duyarsız sürücüler sayesinde kullanılamaz hale geliyor.

İlçe emniyet müdürlüğü karşısı yaya kaldırımındaki engelli rampası önüne park edilmiş araca vatandaşlar tepki gösterdi. Yaya kaldırımı ve engelli rampası önüne park etmiş aracı gören duyarlı vatandaşlar duruma tepki gösterdiler. Duyarlı vatandaşlar, "Yayalar ve engelliler için yayaların trafik güvenliğinin sağlanması için yapılmış bu kaldırımlar, duyarsız sürücüler tarafından hiçe sayılarak yayalar ve engelli bireylerin ulaşımı daha da zor hale getiriliyor. Belediyenin engelli bireyleri düşünerek yaptığı bu hizmet bazı sürücülerin vurdumduymazlığı sayesinde kullanılamıyor. Özellikle engelli bireyler de böyle durumlarda büyük zorluk çekiyor. Araç sürücülerini bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca bu konuda yetkililerin böyle duyarsız sürücülere gerekli cezaları vermelerini istiyoruz" diyerek, rahatsızlıklarını dile getirdiler.