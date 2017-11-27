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'En büyük hedefimiz, Giresun'u kazandırmak'

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'En büyük hedefimiz, Giresun'u kazandırmak'
AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Bahadır Yılmaz, Giresun Belediyesi başkanlığına aday gösterilmesi halinde 'göreve hazır olduklarını' belirterek, "En büyük hedefimiz; Giresun Belediyesi'ni AK Partili belediye olarak kazandırmak" dedi

AK Parti 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi sonrasında Giresun Merkez ilçe Başkanlığı görevine getirilen Mete Bahadır Yılmaz, yeni yönetimi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Her daim halkın içinde olacağımıza söz veriyoruz" dedi.

ADAY GÖSTERİLİRSEK OLURUZ
Daha önce 2014 seçimlerinde 'Belediye Başkan aday adayı' olduğunu hatırlatan Bahadır Yılmaz, "Aday gösterilirsek oluruz, gösterilmezsek neden gösterilmedik demeyiz. Biz bu görevleri alırken, hiçbir şart ve koşul altında almadık" ifadelerini kullandı. "En büyük hedefimiz: Giresun Belediyesi'ni AK Partili belediye olarak kazandırmak" diyen Başkan Yılmaz, "Evet, çok istiyoruz memleketimizi çok seviyoruz. Giresun’un AK Parti hükümetinin desteğinden faydalanması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’yu ziyaret edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Biz her türlü kendisinin başlatacağı projenin takipçisiyiz. Biz bunu CHPli belediye yaptı diye şehrimizin menfaatinde olacak bir şeyi takip etmemek gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi. İHA / GİRESUN

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