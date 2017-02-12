'En fazla yaşam süresi' Giresunlularda

Türkiye'de yaşam süresinin ve kalitesinin yüksek olduğu şehir Giresun olarak açıklandı. TSO Başkanı Çakırmelikoğlu, "Turizm açısından bu veriler Giresun'un yararına olacaktır" dedi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'de yaşam süresinin en yüksek olduğu ilin 78,9 ortalama ile Giresun olarak belirlenmesinin ardından, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Giresun’da yaşam süresinin yüksek olmasının sırrı ise vejetaryen mutfağı ve sağlıklı havasından gelmektedir" dedi.

GİRESUN TURİZMİNE KATKISI OLACAKTIR

TSO Başkanı Çakırmelikoğlu, "Yaylaların bakir yapısı, Giresun insanının en önemli yaşam kaynağı olma özelliğinin yanı sıra, sağlıklı bir mutfak kültürüne sahip olması ile ön plana çıkmıştır. Suni gıdalara pek tenezzül edilmediği, organik üretim gıdalarının tüketildiği bu yaşam süresi ve kalitesinin önümüzdeki dönemde Giresun turizmine katkısının olacağını biliyoruz. Bu doğrultuda turizmde doğal ve kültürel değerlerimizin yanı sıra uzun yaşamın en önemli sırrı olan mutfağımızı daha çok ön plana çıkartacaktır. Bunun için yaylalarımıza yatırımının yanında yöresel mutlak hizmeti veren restoranları artırmalı ve markalaştırmalıyız. Turizmde bu veriler Giresun’un yararına olacaktır" diye konuştu.