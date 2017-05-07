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En güzel kırkılmış hayvanlar yarıştı

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En güzel kırkılmış hayvanlar yarıştı
Kırıkkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen En Güzel Kuzu, Oğlak ve Koyun Kırkma Yarışması'nda dereceye giren yetiştiricilere çeşitli ödüller verildi

Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen ve 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Alanı'nda yapılan 'En Güzel Kuzu, Oğlak ve Koyun Kırkma Yarışması' bu yıl çok sayıda yetiştiricinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye giren yetiştiricilere çeşitli ödüller verildi. Programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Bu gibi organizasyonlarımızın artarak devam edeceğini belirten Birlik Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy, "Yetiştiriciler ve Kırıkkale halkı standımıza yoğun ilgi gösterdi. Yetiştiriciler, bu yarışma ile moral buldu. Ayrıca verdiğimiz ödüller de sevindirdi" dedi. Yaptıkları işe verilen değeri gören yetiştiriciler, bu tür etkinliklerden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. 

İŞTE ÖDÜL ALAN YETİŞTİRİCİLER
En Güzel Kuzu, Oğlak ve Koyun Kırkma Yarışması'nda derece yapanlara verilen ödülleri ise şu şekilde; Kuzu Güzellik Yarışması'nda birinci gelen Erol Telim'e Elektronik Koyun-Kuzu Tarım Kantarı, ikinci olan İsmail Salış'a 10 Torba Yem, üçüncü olan Mustafa Okatan'a çeyrek altın, dördüncü olan Demirhan Atmaca'ya tarım ilaç seti, Oğlak Güzellik Yarışması'nda birinci olan Ramazan Özkan'a koyun kırkma makinesi, ikinci Ziyabent Kansız'a 10 torba yem, üçüncü Mustafa Okatan'a çeyrek altın, dördüncü Demirhan Atmaca 'ya tarım ilaç seti, Koyun Kırkma Yarışması'nda birinci Fatih Demirdağ'a Koyun-Keçi Sayma ve Aşılama Römorku, ikinci Memik Sözeri'ye 10 torba yem, üçüncü Davut Çanga'ya çeyrek altın ve dördüncü Ferit Karaca'ya tarım ilaç seti."

Yapılan yarışmaya Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkan Mehmet Saygılı, TÜDKİYEB Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum İli DKKY Birliği Başkanı Şevket Avcı, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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