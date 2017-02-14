Rize'de bir kadın, bir hafta erken dünyaya gelen bebeği ile eşine dünyanın en güzel Sevgililer Günü hediyesini verdi.

Rize'de bir kadın, bir hafta erken dünyaya gelen bebeği ile eşine dünyanın en güzel Sevgililer Günü hediyesini verdi.

Günün en güzel Sevgililer Günü hediyesi Rize'de verildi. Hamile olan ve bir hafta sonra bebeğinin dünyaya gelmesi beklenen Gülden Değer Çakıcıer, doğum sancıları artınca işte olan kocasına haber vermeden arkadaşlarının yardımı ile Rize'de bulunan özel bir hastaneye gitti. Çakıcıer, eşi Ufuk Çakıcıer ile Çınar olarak ismini belirledikleri bebeklerini dünyaya getirdi. Doğum sonrası kocasına Sevgililer Günü sürprizi yapmak isteyen genç kadın önce bir hediye paketi hazırlattı. Ardından bebeğini pakete yerleştirip, kocasını arayarak sancılarının arttığını ve acilde olduğunu söyledi. Koşarak hastaneye gelen Ufuk Çakıcıer, yakınlarının yönlendirmesi ile girdiği servis odasında dünyanın en güzel Sevgililer Günü hediyesi ile karşılaştı.

Yaşadığı sürpriz karşısında heyecanlanarak, mutluluğunu ifade etmekte güçlük çeken Ufuk Çakıcıer, dünyanın en güzel hediyesini aldığını belirterek, "Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Daha geç bekliyorduk. Sevgililer Günü'nde alınabilecek ön güzel hediyeyi aldım. Eşime çok teşekkür ediyorum. Oğlum Çınar'a aramıza hoş geldin diyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum" dedi.

Gülden Değer Çakıcıer ise yaptığı açıklamada, "Bu sürprizi korkarak hazırladım. Sancılanınca haber vermeden geldim. Bu sürpriz son dakikada aklıma geldi. Kutuyu apar topar hazırladık. Kızacak diye düşündüm. Ama şükürler olsun Çınar da ben de sağlıklı çıktık. Artık ömür boyu benden hediye isteyemeyecek" diye konuştu.

Öte yandan, genç annenin hazırladığı sürprizi anlattığı anlar da cep telefonu ile kayıt altına aldı.