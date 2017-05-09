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En iyi 'koçlar' yarıştı

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En iyi 'koçlar' yarıştı
Geçtiğimiz Pazar günü Salıpazarı İlçesi'ne bağlı Avut Mahallesi'nde Hıdırellez Şenlikleri kapsamında gerçekleşen etkinliklerde 'İyi Koç' yarışması yapıldı.

Samsun'un Salıpazarı İlçesi'ne bağlı Avut Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Hıdırellez Şenlikleri'nde 'İyi Koç Yarışması' düzenlendi. Samsun Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşim Baki, üyelerinin de katıldığı şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür yarışmaların diğer ilçelerde de devam edileceğini söyledi.

SOSYAL AKTİVİTELER ÖNEMLİ
Başkan Haşim Baki, "Üyelerimizin sosyal aktivitelerinin geliştirilmesi, toplumda hak ettikleri yeri almaları, üretimleriyle insanlığın en elzem gıda maddesi olan protein üretiminde büyük katkı sağlamaları, zor şartlarda da olsa bu mesleği devam ettirmeleri açısından büyük bir gurur kaynağıdır. Hayvan ırklarının geliştirilmesi, verimliliği artırılması, kaliteli ırkların ortaya çıkarılması amacıyla bu tür yarışmalar yapılarak yetiştiricilerin teşvik edilmesi sağlanacaktır. Bu tür yarışmaların yapılmasına diğer ilçelerde de devam edilecektir" dedi.

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